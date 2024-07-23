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Россияне смогут потратить маткапитал на строительство домов

Владимир Путин подписан закон о трате маткапитала на строительство домов через счета эскроу

Россияне смогут потратить маткапитал на строительство домов
Фото: ru.freepik.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о трате материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство с использованием счетов эскроу. Если договор прекращается, то средства возвращаются обратно. Соответствующий документ опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Средства маткапитала или их часть могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 224, комментариев: 0
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