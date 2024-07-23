Владимир Путин подписан закон о трате маткапитала на строительство домов через счета эскроу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о трате материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство с использованием счетов эскроу. Если договор прекращается, то средства возвращаются обратно. Соответствующий документ опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Средства маткапитала или их часть могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.