Почти четыре тысячи жителей Тюменской области освоят цифровую грамотность

Губернатор Александр Моор провел совещание по реализации национальных проектов в Тюменской области. Участники обсудили реализацию региональных проектов в области цифровой экономики.

Как сообщает департамент информатизации, с 2019 года в Тюменской области ведется работа по пяти региональным проектам национального проекта «Цифровая экономика»: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики».

В настоящее время уже достигнуты плановые значения по 9 из 12 показателей, запланированных на 2024 год. Так, уже 100% достигла доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ. В регионе реализовано 80 сервисов на базе единой платформы обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления. Более 60% жителей области являются активными пользователями портала Госуслуг.

На текущий год для 3630 человек запланировано проведение обучения цифровой грамотности. На данный момент обучение прошли уже 1883 человек. Также идут мероприятия, направленные на выявление и развитие у детей способностей к занятиям научной (технико-исследовательской) и творческой (проектной) деятельностью. До конца года в области проведут 120 таких мероприятий.

На заседании отметили, что достижение всех запланированных контрольных точек региональных проектов в области цифровой экономики осуществляется без отклонений.