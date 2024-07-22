В Новоуфимскую привели газ

В Тюменской области дан старт газификации деревни Новоуфимская Аромашевского района, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

18 июля прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию газопровода, который позволит подключить к газовым сетям 73 домовладения деревни. В мероприятии приняли участие директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев, глава Аромашевского муниципального района Игорь Власов и генеральный директор управляющей организации «Газпром межрегионгаз Север» Виктор Назаров.

В рамках программы газификации Тюменской области для подключения населенного пункта было построено 4 км межпоселкового газопровода.

Напомним, что Правительство Тюменской области оказывает меры социальной поддержки гражданам 49 льготных категорий для возмещения затрат на проведение работ по устройству сети газопотребления на территории земельного участка и жилого дома, а также на приобретение газоиспользующего оборудования. В регионе увеличена сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию. Теперь для льготных категорий граждан она составляет 156 тысяч рублей.

Проверить, попадает ли дом в программу догазификации, можно на официальном портале единого оператора газификации РФ. Собственники домовладений могут подать заявку о подключении любым удобным способом: на портале единого оператора газификации, через Госуслуги, в офисах АО «Газпром газораспределение Север» или в территориальных центрах МФЦ.