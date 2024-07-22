До конца года в Тюменской области откроются 14 новых ФАПов

В Тюменской области в 2024 году начали работу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы открылись в Заводоуковском и Голышмановском городских округах, Ярковском, Ишимском и Исетском районах, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Все ФАПы оснащены современным оборудованием и возможностью проводить телемедицинские консультации. Это позволяет жителям районов оперативно получать качественную медицинскую помощь.

«До конца года на территории региона в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение» откроются еще 14 фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачебная амбулатория в селе Успенка Тюменского района», – сообщил глава региона.

В регионе продолжается работа в рамках национального проекта «Культура». Как рассказал Александр Моор, три районных учреждения культуры получат финансовую поддержку для создания современных кинозалов. Объединение «Исток» в Абатском районе, центр культуры Армизонского района и клубная система Вагайского района выиграли конкурс «Фонда кино».

На полученные средства будут закуплены и установлены проекторы, экраны и акустические системы. Жители небольших населенных пунктов смогут увидеть новинки кинопроката. 17 из 90 современных кинозалов Тюменской области были переоборудованы за счет субсидий «Фонда кино», отметил губернатор.

Напомним, что в прошлом году Тюменская область вышла на первое место среди регионов России по достижению плановых показателей реализации национальных проектов.