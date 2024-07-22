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​Новый сервис помогает инвесторам выбрать участок для бизнеса в Тюменской области

На инвесткарте Тюменской области представлено около 400 площадок

​Новый сервис помогает инвесторам выбрать участок для бизнеса в Тюменской области
Фото: freepik.com

В Тюменской области продолжают расширять цифровые сервисы для привлечения инвесторов в регион. Успешный бизнес начинается с правильной локации, утверждают в Инвестиционном агентстве, поэтому в прошлом году Инвестагентство запустило новый сервис с возможностью выбора участка без выезда на местность – «3D-панорамная съемка площадок».

Как отмечают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, размещённая на инвестпортале съёмка в 3D-формате даёт возможность увидеть локацию с разных точек обзора и оценить перспективы развития территории. Сервис получил положительный отклик от инвесторов.

Всего на инвесткарте представлено около 400 инвестплощадок, но пока оцифрованный формат у меньшего количества участков.

«В этом году нашим сервисом заинтересовались частные инвесторы, которые готовы предложить свои участки для реализации проектов. Сегодня мы отсняли первую частную инвестиционную площадку для будущих инвесторов, покупателей, арендаторов. Планируем и дальше увеличивать число оцифрованных площадок, чтобы сервис стал еще удобнее для инвесторов», – прокомментировал заместитель генерального директора, начальник отдела привлечения Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.


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22 июля в 20:19, просмотров: 205, комментариев: 0
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