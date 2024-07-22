Экипажу авиакомпании Utair пришлось экстренно сажать самолет из-за смерти пассажира

Накануне, 21 июля, на борту самолета Utair произошел трагический случай − скончался 65-летний мужчина. У погибшего была диагностирована онкология, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«В 23:19 по московскому времени начальник смены доложил о больном пассажире на борту, объявил сигнал срочности и принял решение произвести посадку на незапланированном аэродроме Астрахань (Нариманово). Посадка в 23:28 благополучно. Медперсонал реанимационной бригады констатировал смерть больного на борту ВС в полете (мужчина, 65 лет, онкология). Самолет Б-767-200, рег/RA-73083, рейс UTA785 Москва (Внуково) – Ереван», − говорится в сообщении.

В самолете находился 241 пассажир, в том числе 37 детей.