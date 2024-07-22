Захарова, Володин, Медведев и Песков прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

Накануне, 21 июля, президент США Джо Байден вышел из президентской гонки. Российские политики не остались в стороне и поделились своим мнением по этому поводу.
«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», ‒ написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
К рассуждениям в шутливой форме присоединилась представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», ‒ отметила она в соцсетях.
Дмитрий Песков при разговоре с корреспондентом SHOT добавил, что до выборов еще четыре месяца и многое может поменяться. Он порекомендовал россиянам и коллегам набраться терпения и следить за ситуацией.
К мнению политиков присоединился и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране ‒ США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов», ‒ сообщил Володин журналистам ТАСС.
Ранее Джо Байден заявлял, что не будет переизбираться на пост президента США. Однако, он останется на этой должности до конца срока.
Это был двухполярный мир, где договорится друг с другом было проще. Ну да ладно. «Джо Байден ушёл, но обещал вернуться».