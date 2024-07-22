Захарова, Володин, Медведев и Песков прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

Накануне, 21 июля, президент США Джо Байден вышел из президентской гонки. Российские политики не остались в стороне и поделились своим мнением по этому поводу.

«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», ‒ написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

К рассуждениям в шутливой форме присоединилась представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», ‒ отметила она в соцсетях.

Дмитрий Песков при разговоре с корреспондентом SHOT добавил, что до выборов еще четыре месяца и многое может поменяться. Он порекомендовал россиянам и коллегам набраться терпения и следить за ситуацией.

К мнению политиков присоединился и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране ‒ США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов», ‒ сообщил Володин журналистам ТАСС.

Ранее Джо Байден заявлял, что не будет переизбираться на пост президента США. Однако, он останется на этой должности до конца срока.