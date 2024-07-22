16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,0206   EUR  96,0371  

Новости

Больше новостей
Электросамокаты на улице нужно запретить?
Комментировать
0
Вам хватает денег на отпуск?
Комментировать
0
Доносить на пьяных водителей за вознаграждение − это:
Комментировать
0
Больше опросов

​«Байден все»: российская политэлита рассуждает об уходе президента США

Захарова, Володин, Медведев и Песков прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

​«Байден все»: российская политэлита рассуждает об уходе президента США
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Накануне, 21 июля, президент США Джо Байден вышел из президентской гонки. Российские политики не остались в стороне и поделились своим мнением по этому поводу.

«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», ‒ написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

К рассуждениям в шутливой форме присоединилась представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», ‒ отметила она в соцсетях.

Дмитрий Песков при разговоре с корреспондентом SHOT добавил, что до выборов еще четыре месяца и многое может поменяться. Он порекомендовал россиянам и коллегам набраться терпения и следить за ситуацией.

К мнению политиков присоединился и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране ‒ США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов», ‒ сообщил Володин журналистам ТАСС.

Ранее Джо Байден заявлял, что не будет переизбираться на пост президента США. Однако, он останется на этой должности до конца срока.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:33, просмотров: 267, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:45
На примере Байдена видна деградация руководителей русофобского коллективного запада. В 1979 году молодой 36-летний Джо Байден приезжал в Москву, встречался в Кремле с Брежневым, Косыгиным, Громыко, где обсуждали заключённый Договор ОСВ-2, подписанный Брежневым и Джимми Картером. Побывал он и Ленинграде, где возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище. Когда пришло время уезжать он воскликнул: «Как быстро приходится уезжать из Москвы».
Это был двухполярный мир, где договорится друг с другом было проще. Ну да ладно. «Джо Байден ушёл, но обещал вернуться».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени пожарили рекордно длинный шашлык 547
  2. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 508
  3. ​У Сургутского Горводоканала появился новый руководитель 466
  4. ​«Байден все»: российская политэлита рассуждает об уходе президента США 267
  5. ​В Нижневартовском районе при ДТП пострадали три человека 263
  6. ​Антон Шкредов из Сургута победил в турнире Riyadh Masters 2024 по игре Dota 2 256
  7. ​Девочка-подросток угрожала ножами прохожим в Сургуте 253
  8. ​В парке в 20А микрорайоне Сургута появится спортплощадка и сцена 225
  9. ​От кулинарии до музыки, крафта и спорта − чем запомнился гостям фестиваль «ПикникХМ» 222
  10. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 176
  1. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2408
  2. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1937
  3. ​Знакомое и не очень зло 1911
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июля? // АФИША 1653
  5. Мошенники научились красть и продавать квартиры через Госуслуги 1604
  6. ​Ринат Айсин поделился подробностями строительства морга в Сургуте 1603
  7. ​В Сургуте возбудили уголовное дело после гибели женщины на протоке Черная 1548
  8. ​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит 1361
  9. ​Сегодня пешком прошли по моему избирательному округу с главой Сургута, и сразу множество проблем сдвинулось с мёртвой точки 1344
  10. ​Приятный сюрприз 1299
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6920
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 5154
  3. Гулянье на Черной 4896
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4173
  5. Время, вперёд! 3769
  6. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3733
  7. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 3525
  8. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3505
  9. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3481
  10. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3103

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика