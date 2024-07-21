В Тюмени приготовили 438-метровый шашлык и побили рекорд России

Жители Тюмени установили новый рекорд по приготовлению самого длинного шашлыка в истории России. Его длина составила 438 метров.

На набережной реки Туры разместили длинный мангал, состоящий из множества маленьких. На них разместили один составной шампур с 500 килограммами мяса, которое перед этим мариновали два дня. Повара переворачивали шашлык по одной команде четыре раза.

Рекорд, посвященный 438-летию Тюмени, был установлен не сразу — один метр мяса оказался не дожарен. Однако повара быстро исправили эту ситуацию.

Приготовление 438-метрового шашлыка заняло у поваров чуть более часа. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России.