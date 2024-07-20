В Белом Яре организовали акцию по чипированию и прививанию домашних животных

В понедельник, 22 июля, в Белом Яре с 10:00 до 11:00 департамент ЖКХ,Э,ТиС администрации Сургутского района совместно с Ветеринарным центром и Ветслужбой Югры проведет бесплатную акцию по чипированию и прививанию от бешенства домашних животных (кошек и собак).

«Эта акция — бесплатная. Приглашаем заинтересованных собственников подойти 22.07.2024 к зданию администрации г.п. Белый Яр совместно с питомцами», — рассказала начальник отдела экологии и обращения с отходами администрации Сургутского района Татьяна Дударенко.

Ранее жителей Сургута предупредили об опасности заражения бешенством.