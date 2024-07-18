Конституционный суд (КС) признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться только в случаях, когда другие методы не обеспечивают безопасность человека. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном на сайте КС РФ.

Дело рассматривалось по обращению Верховного суда Бурятии, куда подали иск местные зоозащитники. Они выступили против регионального закона, позволяющего убивать «невостребованных» животных — то есть тех, которых в течение 31 дня не забрали из приюта.

Конституционный суд решил, что в целом норма, позволяющая регионам самим решать, что делать с животными, не противоречит Конституции. Однако отметил, что усыпить животное можно лишь в тех случаях, если оно напало на человека, проявляет «немотивированную агрессию» или является источником болезни.

Ранее Госдума приняла закон, разрешающий регионам самим решать, что делать с бездомными животными. Ряд регионов, включая Бурятию, Алтай, Магаданскую область, приняли законы, разрешающие убивать животных.