16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,0872   EUR  96,3046  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за плохие дороги

В России штраф за плохое содержание дорог увеличат вдвое

​В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за плохие дороги
Фото: Управление автодорог Югры / t.me

Накануне, 16 июля, в Государственную Думу внесли законопроект об увеличении штрафов для дорожных служб за некачественный ремонт и содержание дорог. Такую инициативу предложил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

«Дорожники должны нести ответственность за свою работу, если состояние дорожного полотна становится причиной аварии или травмы у водителя и пассажиров. Недопустима ситуация, когда подрядчики ремонтируют и исчезают, освоив деньги. Нужны повышенные гарантии безопасности дорог. Повышенные штрафы станут дополнительной мотивацией дорожных служб не экономить на качестве материалов и обеспечивать долгий срок службы асфальтового покрытия», ‒ рассказал Слуцкий.

Теперь при выявлении нарушений должностные лица будут оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, юридические лица ‒ от 400 до 600 тысяч рублей. Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью легкой или средней степени тяжести, то размер штрафа для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц ‒ от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:00, просмотров: 207, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1107
  2. Мошенники научились красть и продавать квартиры через Госуслуги 647
  3. ​Сегодня пешком прошли по моему избирательному округу с главой Сургута, и сразу множество проблем сдвинулось с мёртвой точки 637
  4. ​Раньше срока: в Сургуте подходит к концу ремонт улицы Энергетиков 307
  5. Спасти не удалось: в ХМАО утонули мужчина и ребенок 307
  6. ​Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» откроется на Цветном бульваре 302
  7. ​В Югре произошло два ДТП по вине детей 301
  8. ​Тюменских женщин приглашают принять участие в программе «Мама-предприниматель» 294
  9. ​В Югре с начала года вырос уровень преступности 283
  10. ​На фестивале «Счастье по-тюменски» семьи смогут выиграть путешествие или отдых в санатории 278
  1. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3019
  2. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 2983
  3. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 2889
  4. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 2587
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 июля? // АФИША 1981
  6. В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение 1685
  7. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1356
  8. ​Играй, Россия: портрет отечественного геймера // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1328
  9. ​Как оспорить увольнение «по статье»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1288
  10. ​Россияне стали массово скупать каркасные дома вместо квартир 1277
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6650
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4836
  3. Гулянье на Черной 4221
  4. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 4187
  5. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 4101
  6. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3661
  7. Время, вперёд! 3518
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3499
  9. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3417
  10. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3019

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика