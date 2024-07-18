Юрист рассказал, как мошенники могут завладеть чужим жильем через Госуслуги

В России появилась новая мошенническая схема продажи квартир через Госуслуги. С начала 2022 года в стране появилась возможность проводить сделки с недвижимостью дистанционно через личный кабинет с использованием электронной цифровой подписи без личного посещения нотариуса. Этим и воспользовались злоумышленники, рассказала «Комсомольской правде» юрист Ирина Нигматуллина.

Сначала мошенники получают доступ к электронной цифровой подписи путем использования методов социальной инженерии, когда человек сам дает доступ к важной информации или оставляет ее в открытом доступе.

А потом аферистам достаточно найти в сети данные паспорта, СНИЛС и ИНН владельца жилья, чтобы продать квартиру даже без его ведома. Часто сканы этих документов можно найти в базах, которые продаются в интернете.

Юрист порекомендовала россиянам подать в Росреестр заявление о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия собственника. Это можно сделать через Госуслуги, выбрав соответствующий раздел.