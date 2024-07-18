Семьи Тюменской области могут выиграть путешествие

В экопарке «Затюменский» 3 августа пройдет самый масштабный фестиваль, приуроченный к Году семьи «Счастье по-тюменски». Мероприятие состоится при поддержке Тюменской областной Думы, департамента социального развития Тюменской области, регионального отделения ООГО «Союз женщин России», координаторами мероприятия станут Региональный центр «Семья» и Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

«Организовать такой фестиваль – значит вложиться в него в полной мере, чтобы жители и гости города не просто отдохнули от повседневной рутины, но и еще раз осознали, как иногда важно просто быть рядом с близкими, без условностей, без свалившихся на голову дел, которые требуют решения здесь и сейчас», – говорят организаторы мероприятия.

Гостей семейного фестиваля ждут творческие мастер-классы, кулинарные мастер-классы от лучших ресторанов города, спортивные игры и современные фотозоны. Посетители, заранее прошедшие регистрацию, смогут принять участие в розыгрыше путешествия и других призов. Семьи получат возможность бесплатно отдохнуть в аквапарке «Лето-лето» или в санатории «Красная гвоздика», отправиться на экскурсию к настоящему стойбищу народов Севера или в путешествие в древнюю столицу Сибири – Тобольск.