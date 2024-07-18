Программу «Мама-предприниматель» стартует в Тюменской области 5 августа

В Тюменской области идет приём заявок на программу «Мама-предприниматель». Образовательный проект в сфере поддержки женщин с бизнес-идеей или работающим бизнесом реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

С 5 по 9 августа начинающих предпринимательниц ожидает насыщенная программа – тренинги, лекции, практические упражнения, бизнес-экскурсии и общение с опытными наставниками.

Как отмечают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в программе могут принять участие матери несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся в декрете. Участницы могут прийти на проект с бизнес-идеей или уже действующим бизнесом, однако при этом возраст компании не должен превышать один год.

Напомним, что в этом году в Тюмени впервые стартовала программа «Мама-предприниматель» для многодетных женщин. В ней приняли участие 27 начинающих предпринимательниц из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и других населенных пунктов. Они представили свои бизнес-идеи в сферах сельского хозяйства, услуг красоты, творчества, психологии, швейного дела. Победительница проекта получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

Всего в России программе «Мама-предприниматель» запущено 8149 бизнес-проектов. Программа помогла успешно стартовать в бизнесе 74% участниц.