16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,2824   EUR  96,2637  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В России реализуют новый нацпроект «Молодежь и дети»

В состав нацпроекта войдут девять федеральных проектов

​В России реализуют новый нацпроект «Молодежь и дети»
Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Накануне председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовке национального проекта «Молодежь и дети». В его состав войдут девять федеральных проектов для поддержки этой категории граждан. Нацпроект будет направлен на формирование возможностей для самореализации и развития талантов молодежи, сообщает Министерство просвещения России.

Особое внимание уделят инфраструктуре ‒ продолжится строительство общеобразовательных организаций, а также обновится материально-техническая база педагогических вузов. В каждом федеральном округе сформируют сеть из 12 передовых школ с современными практиками обучения.

«Главная цель ‒ сделать так, чтобы дети получали знания в комфортных условиях. Могли попробовать себя в творчестве, в науке, в спорте. И систему образования сфокусируем на том, чтобы помочь раскрыть потенциал каждого ученика», ‒ подчеркнул Михаил Мишустин.

Помимо этого, будет развиваться программа профориентации. Отметим, что национальный проект направлен на детей и молодежь всех возрастов.

«Президент России Владимир Путин поставил национальную цель – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной и социально ответственной личности. На ее достижение направлены инструменты нацпроекта», ‒ отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в стране создадут школы с сильным педагогическим составом и лучшей технологией обучения детей. После окончания школы учащихся будут сопровождать в вузы, а затем предоставлять гарантированное трудоустройство на ведущие отечественные предприятия.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:30, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Знакомое и не очень зло 834
  2. ​Проект в сфере ИТС Тюменской области стал лауреатом национальной премии 634
  3. ​В Госдуме предложили оборудовать магазины социальными полками 619
  4. Мотоциклист сбил женщину в Ханты-Мансийске: оба в больнице 609
  5. ​Как интернет-зависимость влияет на мозг? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 567
  6. Незаконный вылов осетра обошелся югорчанину в миллион рублей 553
  7. Селина и Евангелина. Как называют новорожденных в Сургутском районе? 536
  8. ​Три новых кинозала откроются в районах Тюменской области 535
  9. В Югре пройден пик половодья, уровень воды падает 516
  10. ​В Тюменской области число лесных пожаров снизилось почти в пять раз 514
  1. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 2887
  2. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 2810
  3. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 2770
  4. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 2658
  5. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 2157
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 июля? // АФИША 1826
  7. ​Дребеденьги 1810
  8. В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение 1478
  9. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1211
  10. ​Скандальное «Долголетие» в Сургуте: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело 1192
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6555
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4728
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 4132
  4. Гулянье на Черной 4026
  5. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 4016
  6. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3502
  7. Время, вперёд! 3462
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3446
  9. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3225
  10. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 3198

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика