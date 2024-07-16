В тюменских селах создают кинозалы

В Тюменской области откроются три новых кинозала. О результатах конкурса на создание или модернизацию кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек объявил «Фонд кино», сообщает региональный департамент культуры.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии окажет финансовую поддержку объединению «Исток» в Абатском районе, центру культуры Армизонского района и клубной системе Вагайского района. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Культура».

«До 9 млн рублей будут направлены каждому победителю на покупку современного оборудования – проекторов, акустических систем, экранов. Это даст возможность жителям небольших населенных пунктов разнообразить досуг и увидеть новинки кинопроката, не выезжая в город», – отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

В соответствии с условиями получения средств тюменские организации кинопоказа берут на себя обязательства завершить переоборудование кинозала и начать показ кинофильмов до 25 декабря текущего года.

Напомним, сейчас в регионе более 90 современных кинозалов, при этом 17 из них переоборудованных за счет субсидий «Фонда кино».