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​В России с начала лета утонули 215 детей

Гибель на воде в России растет и среди взрослых, и среди детей

​В России с начала лета утонули 215 детей
Фото: МЧС России / vk.com

В России с начала лета в водоемах утонули 1 314 человек, 215 из них ‒ дети. Информацию об этом сообщает МЧС России во «ВКонтакте».

«Гибель на воде растет и среди взрослых, и среди детей. Жертвами купания уже стали 1 314 человек, из них 215 детей. В жару водоемы как магнит притягивают отдыхающих. При этом люди забывают о самых элементарных мерах безопасности: купаются в необорудованных местах, устраивают заплывы в нетрезвом состоянии, не следят за детьми ‒ все это приводит к трагедии. Спасти из воды удалось 358 человек, включая 88 детей», ‒ сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Также МЧС России напомнили, как уберечь своего ребенка на водоеме:

  • не оставляйте ребенка одного или под присмотром старших братьев и сестер;
  • научите ребенка плавать;
  • наденьте специальные нарукавники или спасательный жилет на ребенка;
  • научите ребенка звать на помощь;
  • объясните ему, что нельзя подавать ложные сигналы о спасении. Нельзя кричать понарошку: «Спасите! Помогите! Тону!».

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16 июля в 14:15, просмотров: 585, комментариев: 0
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