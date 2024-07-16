Еще один регион будет вознаграждать за информацию о пьяных водителях

За информацию о нетрезвых водителях начнут платить в Амурской области. За сведения местные жители могут получить 5 000 и 7 000 рублей. Выплата зависит от ответственности, которую в случае подтверждения опьянения понесет водитель, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Амурской области.

«Если инспекторы задержат водителя, и медосвидетельствование покажет, что он в состоянии алкогольного опьянения, мы выплатим позвонившему денежное вознаграждение. Не проходите мимо. Сообщайте», − подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Право на выплату денежного вознаграждения имеют совершеннолетние граждане.

Подчеркнем, что подобный механизм работает, например, в ЯНАО и Нижнем Новгороде. Однако его хотят ввести и в других регионах России.