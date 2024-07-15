Товары тюменских фермеров будут продаваться в сетевых магазинах

С регулярной закупкой фермерской продукции, обработкой, переработкой, упаковкой, хранением и сбытом должны помочь агроагрегаторы. Как сообщают в департаменте АПК Тюменской области, новое понятие «агроагрегатор» вводится поправкой к закону «О развитии сельского хозяйства», одобренной Комитетом Госдумы по аграрным вопросам. Новое направление позволит наладить регулярность связи между фермером и потребителем.

В регионе уже есть опыт подобной работы. «Агроагрегатором», взявшим на себя вопросы закупки, организации сбора и доставки поголовья, переработки и реализации продукции, выступает мясоперерабатывающее предприятие «Исток». Почти 1100 жителей области, занятых разведением крупного рогатого скота и 4 сельскохозяйственных кооператива включились в процесс производства мясной продукции.

Фермерской продукцией уже снабжаются школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Объем заготовки мяса от фермерских хозяйств в прошлом году составил 665 тонн, на сумму 219 миллионов рублей. При этом производственные мощности предприятия составляют 250 тонн в месяц. Запросы от населения на качественный фермерский продукт растут, а значит есть возможности для вовлечения в данный процесс большего числа хозяйств.

«Если данная поправка к закону «об агроагрегаторах» позволит объединить переработчиков и фермеров, то это действительно внесет значительный вклад в развитие сельских территорий и будет способствовать росту предпринимательства в сфере мясного и молочного животноводства», – отмечает руководитель предприятия «Исток» Анатолий Шмурин.