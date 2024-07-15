Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за преследование

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который дополняет Кодекс об административных правонарушениях статьей о преследовании. Инициатива предусматривает введение штрафов и административных арестов за агрессивное преследование, в том числе через SMS и социальные сети, пишут «Ведомости».

В пояснительной записке говорится, что в законодательстве нет прямой уголовной ответственности за травлю человека и нет рычагов, которые могли бы сдерживать преследователя.

«Полагаем необходимым введение дополнительных механизмов, которые могут повлечь применение мер упреждающего характера, защищающих жертву до совершения преступления. Любое агрессивное преследование через смс-сообщения, социальные сети также должно стать основанием для разбирательства», – сказано в документе.

Согласно законопроекту, преследование, выраженное в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина и причиняющее ему нравственные страдания, должно наказываться штрафом до 3000 рублей или административным арестом до 15 суток. Повторное правонарушение повлечет за собой штраф в размере 5000 рублей или арест.

Также в Госдуме готовится законопроект, направленный на борьбу с буллингом в школах. По словам первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой, документ будет предусматривать ответственность директоров учебных заведений за замалчивание фактов травли. Это должно повысить прозрачность и эффективность работы образовательных организаций.