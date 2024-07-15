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Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать

Мигрантам в России рекомендовали не цокать и отказаться от обращения «брат»

Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать
Фото: ru.freepik.com

Федеральное агентство по делам национальностей России разработало курс по социально-культурной адаптации трудовых мигрантов из Центральной Азии. Он представляет собой 70-минутную лекцию, состоящую из четырех частей. Из этой лекции иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве России и правилах поведения в стране, пишет «Коммерсантъ».

Первая часть лекции посвящена миграционному и трудовому законодательству РФ, включая правила въезда и пребывания иностранцев, оформление патентов и трудовых договоров, а также возможность упрощенного получения гражданства через службу в вооруженных силах. Во второй части под названием «Основы неформального поведения в России» мигрантам предлагается вести себя в соответствии с российскими нормами. В частности, им рекомендовано отказаться от свиста, цоканья и обращения «брат» или «сестра» при общении с незнакомыми людьми. Также иностранцам советуют не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей.

В третьей части курса внимание уделяется ответственности за несоблюдение законодательства, включая участие в несогласованных митингах и демонстрациях, которые могут привести к депортации. Заключительный блок посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. Для иллюстрации лекционного материала созданы 11 анимационных роликов с главным героем Тимуром, который объясняет правила жизни в России.

Курс уже прошел апробацию в четырех регионах, включая Московскую область, и был направлен во все регионы страны. Однако, как отметил директор межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов Борис Панич, в регионах не хватает структур, специалистов и площадок для проведения таких занятий в широком масштабе.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 355, комментариев: 0
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