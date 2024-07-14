На тюменских дорогах снизилось число смертельных ДТП

На тюменских дорогах в первом полугодии 2024 года на семь процентов снизилось количество случаев гибели людей в ДТП. Об этом доложил начальник Управления Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Наша совместная работа с правительством Тюменской области дает определенные результаты. Мы принимаем дополнительные меры для снижения аварийности на дорогах региона и уменьшения количества погибших в ДТП. Это наша общая основная задача», – заявил Андрей Миллер.

Превышение скорости, нарушение правил перестроения и обгона, выезд на полосу встречного движения – в числе основных причин ДТП с тяжкими последствиями. Также в летнее время возрастает количество ДТП с участием мотоциклов, мопедов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Проводивший заседание заместитель губернатора Сергей Шустов отметил основные меры, направленных на снижение количества и тяжести последствий ДТП. Среди них – дальнейшее развитие систем видеонаблюдения на аварийно-опасных участках; продолжение плановой работы по ликвидации аварийно-опасных участков, совершенствованию дорожной разметки; увеличение количества нарядов ДПС на наиболее загруженных участках автодорог; соблюдение требований безопасности при проведении ремонта автодорог.