Региональный центр Всероссийского музея Пушкина начал работу в Тюмени

Церемония открытия регионального центра Всероссийского музея А.С. Пушкина состоялась 11 июля в Тюмени. Гостям презентовали выставочный проект «Семейным сходством будь же горд...», посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина и Году семьи в России. Об этом сообщает региональный департамент культуры.

Центр расположен в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева и является долгосрочным партнерским проектом, в рамках которого будут проходить совместные мероприятия для тюменцев.

«Проект будет решать одну из важных задач культуры – повышать интерес молодёжи к русской классической литературе, воспитывать мыслящего патриота нашей страны. Тюменцы смогут познакомиться с виртуальными галереями, научно-популярными изданиями, выставками из собрания музея», – рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Старейший пушкинский музей России обладает уникальной коллекцией материалов истории и культуры «золотого» века. Всероссийский музей Пушкина развивает сотрудничество с учреждениями культуры, библиотеками, музеями и с 2014 года открывает центры в регионах. Центр в Менделеевке стал 31-м в стране и первым на юге Тюменской области.