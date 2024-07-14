16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,7427   EUR  95,7588  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Расходы россиян на отпуск выросли на 9% за год

Отпускной бюджет россиян вырос на 9% по сравнению с прошлым годом

​Расходы россиян на отпуск выросли на 9% за год
Фото: pixabay

Отпускной бюджет россиян вырос на 9% по сравнению с прошлым годом, следует из результатов опроса портала Superjob.ru.

В среднем россияне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 50 тысяч рублей на одного человека. Однако для идеального отпуска требуется значительно больше — 175 тысяч рублей на человека. На фоне роста отпускных расходов каждый пятый россиянин (22%) признался, что в этом году не сможет позволить себе отдых.

Интересно, что женщины более скромны в отпускных запросах. Мужчины же, как правило, планируют более высокие расходы как для реального, так и для идеального отпуска. Возраст также влияет на отпускные запросы: россияне в возрасте от 35 до 44 лет имеют более высокие ожидания от отпуска мечты, в то время как опрошенные моложе 34 лет тратят больше на реальный отпуск.

По сравнению с прошлым годом, среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9%, а запросы на отпуск мечты увеличились на 11%. При этом число россиян, которые утверждают, что не могут себе позволить отдых, снизилось на 8 процентных пунктов.

В крупных городах отпускные бюджеты значительно различаются. Москвичи могут позволить себе потратить на отпуск в среднем 67 тысяч рублей на человека, что является наибольшей суммой среди городов-миллионников. На втором месте по отпускному бюджету находятся Красноярск, Екатеринбург и Казань, где средние расходы составляют по 65 тысяч рублей, а на третьем — Челябинск с бюджетом 62 тысячи рублей.

Что касается идеального отпуска, то жители Красноярска оценили его стоимость в 205 тысяч рублей на человека, что выше ожиданий москвичей, которые оценили идеальный отпуск в 195 тысяч рублей на человека за неделю.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:31, просмотров: 252, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. У самолета Ан-24 при посадке в ХМАО разорвало колесо шасси 418
  2. ​В Дональда Трампа стреляли на предвыборном выступлении 398
  3. ​Пьяный югорчанин пропал во время купания в реке 391
  4. В ХМАО санврачи изъяли свыше тонны некачественных продуктов 390
  5. ​Синоптики дали прогноз на начало рабочей недели в ХМАО 374
  6. В Нягани пьяный мужчина устроил поножовщину в кафе 337
  7. ​На детской площадке в Нижневартовске ребенок наткнулся на гвоздь 327
  8. ​Активные и дружные семьи из ХМАО обменяются опытом 304
  9. ​Расходы россиян на отпуск выросли на 9% за год 252
  10. ​В Нягани не расселяют аварийный дом, где обрушились перекрытия 249
  1. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 2284
  2. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 2278
  3. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 1765
  4. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 1578
  5. ​Процедуры омоложения 1539
  6. ​В ТЦ Нижневартовска произошло кровавое самоубийство 1314
  7. Новый министр энергетики в Сургуте встретился со студентами, обсудил подготовку кадров и похвалил Сургутнефтегаз 1284
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 июля? // АФИША 1271
  9. Первые шаги нового главы Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1253
  10. ​Как развивается бизнес в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1177
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6252
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4403
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3992
  4. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3790
  5. Гулянье на Черной 3429
  6. Время, вперёд! 3291
  7. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3269
  8. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3187
  9. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 3070
  10. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 2742

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика