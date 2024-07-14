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​В Дональда Трампа стреляли на предвыборном выступлении

В Дональда Трампа несколько раз выстрелили во время митинга в Пенсильвании

​В Дональда Трампа стреляли на предвыборном выступлении
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы, произошедшей на его предвыборном митинге в западной Пенсильвании. Инцидент случился вечером 13 июля. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале RSBN.

По информации издания Politico, в результате стрельбы один участник митинга погиб и двое получили ранения. Трамп, который в момент инцидента находился на сцене, был ранен в ухо. «В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха», – написал позже Трамп на платформе Truth Social. Он также выразил соболезнования семье погибшего в ходе стрельбы.

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование по делу о покушении на убийство Трампа. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что стрелок был ликвидирован на месте происшествия. Ведется работа по установлению его личности и мотивов, однако официальные лица пока не готовы раскрыть эти данные публично.

Президент Джо Байден осудил нападение на Трампа. «В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его», - сказал он.

В предвыборном штабе Дональда Трампа сообщили, что его состояние стабильное и он чувствует себя хорошо, несмотря на ранение. Сразу после инцидента штаб Трампа пообещал, что кампания будет продолжаться в соответствии с графиком.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 215, комментариев: 0
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