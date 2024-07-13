Минспросвещения России предложило ввести именные стипендии студентам педагогических направлений

В России планируют учредить пять именных стипендий для студентов педагогических направлений вузов. Размер выплаты — 15 тысяч рублей в месяц. Обучающиеся смогут претендовать на стипендию при значительных достижениях в области педагогического образования, сообщает Минпросвещения.

«Именные стипендии предлагается назвать в честь советских и российских педагогов и ученых: Антона Семеновича Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского, Константина Дмитриевича Ушинского, Льва Семеновича Выготского, Николая Михайловича Карамзина», — говорится в сообщении.

Назначение именных стипендий будет осуществляться ежегодно на основе конкурсного отбора с 1 сентября 2025 года.

Министерство выберет по десять человек для каждой из пяти именных стипендий. Будут рассматриваться достижения обучающихся из российских вузов по программам бакалавриата и специалитета, начиная со второго курса, и программам магистратуры.