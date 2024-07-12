Минфин РФ разъяснил правила выдачи семейной ипотеки в отдельных регионах

В России семьи с детьми, которые хотят воспользоваться новой опцией семейной ипотеки, могут купить жилье без прописки. Такое правило будет действовать в малых городах и регионах с низким объемом строительства, сообщили РБК со ссылкой на представителя Минфин.

«Семья с двумя несовершеннолетними детьми, которые старше семи лет, может приобрести квартиру в многоквартирном жилом доме на первичном рынке только на территории малых городов и регионов с недостаточным объемом строительства. Необязательно иметь прописку, можно приобрести жилье в любом из малых городов или этих регионов. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно на всей территории России», – говорится в сообщении.

В отличие от прошлой версии семейной ипотеки, которая действовала до 1 июля 2024 года, круг потенциальных получателей кредитов с господдержкой станет меньше. Ссуды по ставкам ниже 6% смогут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок младше шести лет.

Для некоторых семей как минимум с двумя несовершеннолетними детьми есть «региональные» исключения:

– малые города с населением до 50 000 человек;

– регионы с низким объемом строительства, или там, где есть индивидуальные программы развития.

«Мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается. Одновременно необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%, задача Минфина России как регулятора – снизить этот показатель», – добавили в сообщении.

Однако, в Минфине не уточнили, какое количество российских семей смогут воспользоваться обновленной программой и на сколько может сократиться количество потенциальных получателей таких кредитов с господдержкой.