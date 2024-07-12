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​Тюменские театры приглашают принять участие в конкурсе и выиграть крупные гранты

Стартует приём заявок на конкурс грантов Правительства Тюменской области для театров

​Тюменские театры приглашают принять участие в конкурсе и выиграть крупные гранты
vk.com/maierelenaculture

12 июля стартует приём заявок на конкурс грантов Правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в театральном искусстве в 2024 году. Участвуя в конкурсе, театры и театральные коллективы могут получить субсидии от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Гранты предоставляются на постановку спектаклей по произведениям современной драматургии, русской или зарубежной классики, семейных и детских спектаклей, спектаклей в любительском театре. Подать заявку на участие можно через личный кабинет в информационной системе «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области». На официальном сайте в разделе «Конкурсы» – «Документы» представлен порядок проведения конкурса.

С 2012 года, когда начал проводиться конкурс, на создание и показ новых театральных постановок департамент культуры предоставил более 30 грантов на сумму свыше 15 млн рублей.

«Наш конкурс уникален тем, что он оказывает финансовую поддержку не только государственным театрам, но и небольшим творческим коллективам. С нетерпением ждём заявок от подающих надежды коллективов. Уверена, регион сможет повторить историю успеха маленькой сельской студии «Наш театр», который благодаря спектаклю, поставленному на выигранный грант, победил на всероссийском конкурсе», – сказала Елена Майер.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 197, комментариев: 0
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