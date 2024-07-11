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​Тюменскую область посетил глава минэнерго России

Сергей Цивилев оценил крупнейшие предприятия Тюменской области

​Тюменскую область посетил глава минэнерго России
Фото: admtyumen.ru

В Тюменскую область с рабочей поездкой приехал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. 9 июля он посетил «Запсибнефтехим» в Тобольске, отметив высокий уровень цифровизации производственных процессов предприятия.

Вместе с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым и генеральным директором компании «СИБУР» Михаилом Карисаловым министр побывал на заводах по производству полиэтилена и полипропилена, на заводе пиролиза и в Центральной операторной. Сергей Цивилев также встретился с работниками «Запсибнефтехима» и вручил 10 сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ.

Глава Минэнерго России подчеркнул, что предприятия нефтегазохимии, как и ТЭК в целом, становятся квалифицированными заказчиками для дальнейшего развития всей экономики страны. По его мнению, внутренний рынок обладает потенциалом для увеличения спроса на отечественные полимеры.

«Еще остается очень много сфер на внутреннем рынке, где может найти применение наша отечественная нефтегазохимия. Здесь есть большой потенциал, наша общая задача его раскрыть, привлекать потребителей», – заявил министр энергетики.


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Сегодня в 18:33, просмотров: 52, комментариев: 0
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