Тюменская делегация работает на Иннопроме

Новые инструменты поддержки малого бизнеса разработают Инвестиционное агентство Тюменской области и Сбербанк. Стратегическое соглашение о сотрудничестве подписали в Екатеринбурге на международной выставке «Иннопром» управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов.

В рамках соглашения предусмотрено создание уникальных решений и обмен информацией о возможностях инновационного развития. Оно включает разработку дорожных карт для каждого направления сотрудничества в рамках упрощенной процедуры предоставления гарантий от Инвестиционного агентства Тюменской области.

По словам Романа Дубинского, заключенное соглашение – важный этап в развитии партнерских отношений между кредитным учреждением и Инвестиционным агентством.

«Вместе мы разработаем механизмы, которые позволят малому и среднему бизнесу получить необходимые финансовые ресурсы для развития своего дела. Такое партнерство станет новым шагом в поддержке предпринимательства в Тюменской области и поможет создать благоприятные условия для роста и развития регионального бизнеса», – подчеркнул он.

Банк является одним из ключевых партнеров программы Гарантийного фонда, отметил Николай Пуртов. Он также сообщил: «Уже подготовлены новые решения, которые позволят упростить процедуру получения поручительства Гарантийного фонда, обеспечат доступ предпринимателей к финансовым ресурсам и увеличат объемы гарантийной поддержки».