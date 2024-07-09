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​На Иннопроме заключено важное для тюменского бизнеса соглашение

Тюменская делегация работает на Иннопроме

​На Иннопроме заключено важное для тюменского бизнеса соглашение
Фото: freepik.com

Новые инструменты поддержки малого бизнеса разработают Инвестиционное агентство Тюменской области и Сбербанк. Стратегическое соглашение о сотрудничестве подписали в Екатеринбурге на международной выставке «Иннопром» управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов.

В рамках соглашения предусмотрено создание уникальных решений и обмен информацией о возможностях инновационного развития. Оно включает разработку дорожных карт для каждого направления сотрудничества в рамках упрощенной процедуры предоставления гарантий от Инвестиционного агентства Тюменской области.

По словам Романа Дубинского, заключенное соглашение – важный этап в развитии партнерских отношений между кредитным учреждением и Инвестиционным агентством.

«Вместе мы разработаем механизмы, которые позволят малому и среднему бизнесу получить необходимые финансовые ресурсы для развития своего дела. Такое партнерство станет новым шагом в поддержке предпринимательства в Тюменской области и поможет создать благоприятные условия для роста и развития регионального бизнеса», – подчеркнул он.

Банк является одним из ключевых партнеров программы Гарантийного фонда, отметил Николай Пуртов. Он также сообщил: «Уже подготовлены новые решения, которые позволят упростить процедуру получения поручительства Гарантийного фонда, обеспечат доступ предпринимателей к финансовым ресурсам и увеличат объемы гарантийной поддержки».


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09 июля в 20:28, просмотров: 233, комментариев: 0
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