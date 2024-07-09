По мнению диетологов, в мороженом больше кальция, белка и жиров, чем в других десертах

Американские диетологи назвали мороженое самым полезным десертом. Специалисты отметили, что две трети чашки молочного блюда обеспечивают около 12% от рекомендуемой суточной нормы кальция, который важен для прочности мышц, костей и зубов. В некоторых видах мороженого содержится около шести граммов белка на порцию, что сопоставимо с одним куриным яйцом, сообщает Daily Mail.

Помимо этого, сбалансированное сочетание жиров и белков в мороженом не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови, что снижает риск развития диабета и сердечных заболеваний.

Однако диетологи предупреждают, что чрезмерное употребление мороженого нежелательно. Несмотря на его очевидные преимущества перед другими десертами, количество сахара в этом прохладном лакомстве остается высоким.

Специалисты назвали оптимальную дозу мороженого — не более четырех порций в неделю.