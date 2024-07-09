Рекордные 400 баллов на ЕГЭ получила выпускница из Москвы

Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ-2024. В этом году 8 691 участник получил на 100-балльный результат, 648 человек – 100 баллов по двум предметам, 42 – по трем предметам и лишь одна выпускница из Москвы получила высший балл по четырем предметам. Школьница с отличными результатами Александра Оглоблина училась в Бауманской инженерной школе № 1580.

«Готовилась к ЕГЭ я, в основном, в школе. Учителя нам предоставляли все нужные материалы для подготовки, устраивала пробники. Когда хотела углубиться в какую-то тему, пользовалась интернет-ресурсами или обращалась с вопросами к учителям», — поделилась выпускница в телеграм-канале «Московское образование».

Александра Оглоблина сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

Кроме того, Рособрнадзор объявил о сборе предложений по совершенствованию ЕГЭ. До 15 августа все желающие могут направлять свои идеи на специальный почтовый ящик: exam2030@obrnadzor.gov.ru.