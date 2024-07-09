Концерт «Ключ к Сибири» открыл фестиваль в Тобольске

В Тюменской области стартовал фестиваль «Лето в Тобольском кремле». Масштабное мероприятие началось 6 июля с концерта «Ключ к Сибири», на котором выступили известные оперные исполнители, Тюменский филармонический оркестр под руководством главного дирижёра Юрия Медяника, хор Тобольской духовной семинарии.

За два часа зрителям рассказали основные вехи развития исторической столицы Тобольской губернии и нашего края, поделился своими впечатлениями губернатор Тюменской области Александр Моор, побывав на открытии фестиваля.

«Таким Софийский собор тоболяки и гости Тобольска ещё, пожалуй, никогда не видели. Кафедральный собор стал декорацией программы «Ключ к Сибири». Его стены украсили старинные карты Семена Ульяновича Ремезова, система периодических элементов Дмитрия Менделеева и картины, рассказывающие об освоении Сибири. Ярко, эффектно, необычно!»

Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» проходит уже в 15-й раз. Мероприятия продлятся с 6 по 12 июля. В этом году организаторы подготовили пять уникальных концертов, которые проходят на разных площадках Тобольска, сообщают в департаменте культуры Тюменской области.

Помимо открытия фестиваля, уже состоялись концерт духовной музыки в Церкви Захарии и Елизаветы и концерт ко Дню семьи, любви и верности в Тобольском драматическом театре имени П. Ершова. Зрителей еще ожидают иммерсивный концерт «Страсти по Федору» в сопровождении оркестра «Камерата Сибири», посвященный жизни Ф.М. Достоевского, в музее «Тюремный замок», а также финальный огненный шоу-спектакль «Сибирь. Начало» в саду Ермака.