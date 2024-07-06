По 300 тысяч рублей получат шесть творческих коллективов Тюменской области

Субсидию из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей получат шесть победителей регионального конкурса грантов для поддержки любительских творческих коллективов. О результатах проведения заседания конкурсной комиссии сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Победителями регионального конкурса стали: юношеская театральная студия «Наш Театр» Казанского районного социально-творческого объединения «Досуг»; духовой оркестр МАУК «Арт-Вояж» из Ялуторовска; народный коллектив любительского художественного творчества ансамбль татарской песни «Зөбәрҗәт» АУ «Культура» Нижнетавдинского муниципального района; ансамбль русской и казачьей песни «Начало» МАУ «Центр культуры и досуга Омутинского района»; ансамбль народной песни «Златоцвет» ДНК «Строитель» из Тюмени; народный коллектив любительского художественного творчества вокальная группа «Горсточка» МАУК «Овация» Сладковского района.

«С каждым годом качество проведения конкурса и количество его участников растёт, и это радует. Гранты идут на создание сценических образов и декораций, обновление оборудования. Такая перезагрузка позволяет коллективам развиваться на новом уровне, делать яркие проекты, реализовывать смелые замыслы и вовлекать новых участников в этот творческий процесс», – уверена Елена Майер.

Отметим, что региональный конкурс грантов для поддержки любительских творческих коллективов проходит благодаря реализации нацпроекта «Культура». В рамках конкурса за последние пять лет 30 коллективов Тюменской области получили гранты на общую сумму 9 млн рублей.