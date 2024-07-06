Александр Моор выступил на совещании по вопросам национальной политики в Екатеринбурге

Укрепление общероссийского гражданского единства является приоритетной задачей в совместной работе органов власти и национальных общественных объединений Тюменской области. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на семинаре-совещании по вопросам национальной политики в Екатеринбурге.

В прошлом году порядка 150 некоммерческих организаций получили поддержку правительства Тюменской области в рамках региональной программы реализации государственной национальной политики, также было проведено свыше 300 мероприятий, в которых участвовали почти 180 тысяч человек, сообщил губернатор.

Он отметил, что, занимая третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, регион остается привлекательным для внутренней и внешней миграции.

«Мы готовы протянуть руку всем, кто разделяет традиционные ценности нашей страны и может быть полезен в различных отраслях экономики. Однако при этом приезжающие в регион люди должны быть подготовлены с языковой и этнокультурной точек зрения, знать наши традиции и законы», – подчеркнул Александр Моор.

Как сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Борис Кириллов, по данным социологических исследований, более 83 процентов жителей Тюменской области положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Это наилучший показатель в Уральском федеральном округе.