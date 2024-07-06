В Тюмени впервые состоялась «Ночь ремесел ЗДЕСЬ»

В Тюмени впервые проведен проект «Ночь ремесел ЗДЕСЬ». Его реализовал Центр социальной адаптации и культурного развития «Эбием» при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Открытые мастерские ремесленников развернулись в старинном особняке купца Панкратьева, где семнадцать мастеров в течение четырех часов создавали свои уникальные изделия прямо на глазах у гостей.

Здесь демонстрировали самые разнообразные виды и техники ремесел. Процесс работы за гончарным кругом показывал Максим Слуцкий. Традиционный для Тюменской области косторезный промысел представила Даниела Смирнягина. На токарном станке работал мастер по художественной обработке древесины Семён Беленко. Своей мастерство в кожевенном деле демонстрировал Михаил Михайлов.

С техникой ткачества на настольном станке знакомила гостей Светлана Тверских. Другой вид ткачества – бисерного, представила Татьяна Косенкова. Кружевница Елена Алякина предлагала гостям примерить и попробовать самостоятельно сплести на коклюшках ажурное кружево. Мать и дочь – Вера Быкова и Елена Григорьева, показали уникальные техники тюменской домовой (урало-сибирской) росписи и авторской точечной контурной росписи.

В рамках проекта Ночи ремесел прошли еще в двух городах – Тобольске и Ишиме. Всего в трех мероприятиях приняли участие 37 мастеров, работающих в самых разных направлениях. Организаторы надеются, что у проекта будет продолжение и «Ночь ремёсел ЗДЕСЬ» станет ежегодным событием.