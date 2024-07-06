Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел станцию водоподготовки в селе Упорово, которую реконструировали в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проект стартовал в регионе пять лет назад. Доля жителей области, которым была доступна качественная вода, на том момент составляла 75 процентов. Сейчас этот показатель достиг 83 процентов, а для городского населения – почти 96 процентов. Реализация проекта «Чистая вода» идет по плану. Его цель – обеспечить доступ к качественной питьевой воде всем жителям Тюменской области, заявил глава региона.

Реконструкция станции водоочистки длилась один год, в течение которого заменили всё оборудование – от насосов до резервуаров. Производительность станции увеличилась вдвое – до 1 200 кубометров в сутки. Также построено почти 32 километра сетей водоснабжения. Теперь возможность получать качественную воду появилась у всех жителей Упорово.

«У нас большие планы на следующую пятилетку. Речь идет о строительстве и реконструкции не только водоочистных, но и канализационно-очистных сооружений. Мы будем использовать все возможности областного бюджета, а также реализовывать концессионные соглашения для привлечения внебюджетных инвестиций. И, конечно же, станем активно использовать все инструменты федерального финансирования в рамках новых национальных проектов», – подчеркнул Александр Моор.