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​Александр Моор: Обеспечение питьевой водой – один из ключевых вопросов качества жизни

Александр Моор осмотрел станцию водоподготовки в селе Упорово

​Александр Моор: Обеспечение питьевой водой – один из ключевых вопросов качества жизни
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел станцию водоподготовки в селе Упорово, которую реконструировали в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проект стартовал в регионе пять лет назад. Доля жителей области, которым была доступна качественная вода, на том момент составляла 75 процентов. Сейчас этот показатель достиг 83 процентов, а для городского населения – почти 96 процентов. Реализация проекта «Чистая вода» идет по плану. Его цель – обеспечить доступ к качественной питьевой воде всем жителям Тюменской области, заявил глава региона.

Реконструкция станции водоочистки длилась один год, в течение которого заменили всё оборудование – от насосов до резервуаров. Производительность станции увеличилась вдвое – до 1 200 кубометров в сутки. Также построено почти 32 километра сетей водоснабжения. Теперь возможность получать качественную воду появилась у всех жителей Упорово.

«У нас большие планы на следующую пятилетку. Речь идет о строительстве и реконструкции не только водоочистных, но и канализационно-очистных сооружений. Мы будем использовать все возможности областного бюджета, а также реализовывать концессионные соглашения для привлечения внебюджетных инвестиций. И, конечно же, станем активно использовать все инструменты федерального финансирования в рамках новых национальных проектов», – подчеркнул Александр Моор.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 227, комментариев: 0
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