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​Нефтепроводчики провели плановые учения на подводных переходах трубопроводов

АО «Транснефть – Сибирь» провело плановые учебно-тренировочные занятия на подводных переходах магистральных нефтепроводов

​Нефтепроводчики провели плановые учения на подводных переходах трубопроводов
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» провело плановые учебно-тренировочные занятия на подводных переходах магистральных нефтепроводов Красноленинск – Шаим – Конда через р. Конду и Холмогоры – Клин через р. Леву в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Свердловской области. Цель – отработка действий по локализации и ликвидации разлива нефти в случае нештатной ситуации, совершенствование практических навыков, поддержание в постоянной готовности персонала и проверка работоспособности оборудования.

В тренировках участвовали бригады линейных аварийно-эксплуатационных служб и оперативных подразделений нефтеперекачивающей станции «Ягодное» и линейной производственно-диспетчерской станции «Шаим», центральной ремонтной службы Урайского управления магистральных нефтепроводов – всего свыше 100 человек, использовалось около 25 единиц спецтехники.

По сценарию в районе подводного перехода МН через р. Конду было зафиксировано«снижение» давления ниже допустимого. Диспетчер условно остановил транспортировку нефти по трубопроводам и оповестил руководителей. Специалисты провели обследование участков и приняли первичные меры по обеспечению безопасности: обозначили место предупреждающими знаками и сигнальными лентами. Было установлено около 1120 м удерживающих и 300 м береговых боновых заграждений. Также использованы нефтесборное оборудование, шанцевый инструмент, установлены емкости для сбора «нефти».

Ширина реки на месте проведения УТЗ составляет 200 м. Максимальная глубина водного объекта – около 7 м, скорость течения - 0,45 м в секунду.

Условный выход нефти был локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительным рубежом подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования ЛПДС «Шаим» в рамках экоаналитического контроля.

Аналогичное учебно-тренировочное занятие проведено с персоналом НПС «Ягодное» в районе подводного перехода через р. Леву.Произведено полное развертывание емкости временного хранения нефти, пуск нефтесборных установок, проводилась проверка готовности сухопутного аварийно-ремонтного оборудования и спецтехники.

Ширина реки на месте проведения УТЗ составляет 95 м. Максимальная глубина водного объекта – около 3,5 м, скорость течения - 0,47 м в секунду.

Наблюдатели положительно оценили результаты проведенных тренировочных мероприятий, отметив высокий уровень подготовки, слаженность и грамотность действий. Поставленные задачи успешно выполнены.

Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации на производственных объектах АО «Транснефть – Сибирь», тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.


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Сегодня в 15:07, просмотров: 168, комментариев: 0
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