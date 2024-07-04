Снижение инфляции в России ожидается с августа-сентября

Годовая инфляция в России достигнет своего пика уже в июле текущего года. Постепенное снижение ее стоит ждать с августа-сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина.

«Пик годовой инфляции мы, наверное, пронаблюдаем сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило. <…> Рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа – сентября», — сказал Заботкин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, Центральный банк рассчитывает вернуться к показателю по инфляции в 4% в середине 2025 года.