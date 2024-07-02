Тюменские десантники отправились тушить пожары в Якутию

Губернатору Тюменской области Александру Моору поступило обращение от правительства Республики Саха с просьбой оказать возможную помощь в тушении действующих лесных пожаров на территории Якутии. Об этом сообщил руководитель региональной диспетчерской службы Тюменской авиабазы, заместитель начальника службы охраны лесов от пожаров Максим Белоусов.

«Принято решение направить 50 работников десантно-пожарной службы Тюменской авиабазы со всем необходимым противопожарным оборудованием для оказания помощи в тушении пожаров», – сказал Максим Белоусов.

При том, что на территории Республики Саха установилась сухая и ветреная погода, отмечается высокая грозовая активность и повышение среднесуточных показателей температуры воздуха. Это способствует еще большему усложнению пожароопасной ситуации. На 26 июня огонь прошел порядка 600 тысяч гектаров леса, зафиксировано более 170 пожаров, и эта цифра постоянно увеличивается,

На помощь якутским пожарным вылетели тюменские десантники пожарной службы. Им не привыкать к длительным командировкам. В прошлом году тюменцы, справившись с пожарами на своей территории, оказывали помощь Свердловской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономных округам. В свою очередь Тюменской области помогали десантники-пожарные из Карелии, архангельские парашютисты, пожарные из Коми и других территорий в жарком мае прошлого года.

Только так – сообща, можно справиться с лесными пожарами, захватывающими огромные площади, отмечают в департаменте лесного комплекса Тюменской области.