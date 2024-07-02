На Судоремонтной в Тюмени построят ледовый каток

Строительство ледового катка в Тюмени подходит к завершению. Его возводят на улице Народной в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования». На проект было выделено 432 млн рублей из областного бюджета. Объект представили специалистам регионального департамента экономики для оценки фактических параметров реализации госпрограммы.

Как сообщает Главное управление строительства региона, на данный момент в возведенном здании выполняются работы по прокладке внутренних инженерных систем. Здесь на ледовом поле монтируют отопление по типу «тёплого пола», что предотвратит промерзание в зимний период. Сверху специалисты установят охлаждающее оборудование для катка.

На катке уже смонтирована интеллектуальная система освещения, ведутся монтаж вентиляции, отделочные работы административного корпуса и благоустройство территории.

Крытый ледовый каток построен по типовому проекту, такие же объекты уже работают в Тобольске и поселке Винзили Тюменского района. В этом году начнётся строительство подобного катка на ул. Судоремонтной в Тюмени.

Спортивный объект предназначен для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий на льду, в т.ч. для спортсменов – инвалидов. Внутри располагается арена для зрителей на 100 мест, ледовое поле площадью 1600 кв. метров. На катке будут работать пункт проката инвентаря, буфет, а также оборудованы гардероб, шесть раздевалок с санузлами, душевыми и помещениями для сушки одежды, медпункт.