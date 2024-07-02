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Россию включили в список стран с высоким уровнем доходов

Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким уровнем доходов

Россию включили в список стран с высоким уровнем доходов
Фото: pixabay

Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким уровнем доходов. Согласно подсчетам организации, уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения в стране в 2023 году составил $14 250. Этот показатель превышает пороговое значение в $14 005 долларов, необходимое для вхождения в данную категорию. В 2022 году ВНД России составил $12 830, в результате чего страну отнесли к категории со средним уровнем дохода.

Увеличение валового национального дохода в России в банке объяснили ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли. Вместе с Россией к странам с высоким доходом присоединились Болгария и Палау. Улучшились также показатели Алжира, Украины, Монголии и Ирана: они перешли из категории стран с доходами ниже среднего в категорию стран с доходами выше среднего.

В 2023 году, по данным Росстата, среднедушевой доход россиян составил 53,1 тыс. руб., напоминает «Коммерсантъ». Медианный среднедушевой доход - 40,1 тыс. руб.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 74, комментариев: 0
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