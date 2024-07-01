В Тобольске запустили новый туристический проект

Новый туристический проект «Тобольск Купеческий» позволит горожанам и туристам узнать больше об истории тобольского купечества и насладиться красивыми видами города с палубы теплохода.

С мая 2024 года компания «Тюмень Траст» при поддержке администрации города Тобольска, СИБУРа и регионального Инвестиционного агентства организует речные теплоходные прогулки по Иртышу. Этот инвестиционный проект реализуется в рамках программы «Тобольск настоящий», сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

На теплоходе «Тоболяк» жители и гости города могут совершить несколько экскурсионных маршрутов. Рейсы отправляются от Купеческой пристани. Нижняя палуба теплохода оформлена в стиле кабинета Чайковского, а на вечерних экскурсиях играет живая музыка и выступают артисты.

Приобретение еще одного речного судна стало вторым этапом реализации проекта. Оно сможет перевозить до 100 туристов. Сейчас на теплоходе идут ремонтные работы, производится замена внутренней отделки и воссоздание интерьера в стилистике сибирского купечества 18-19 веков. Также в рамках проекта обустроят Купеческую пристань – она будет включать зал ожидания, ресторан и лавку-музей.

Объем инвестиций по первой очереди проекта составил более 80 млн рублей, займ в 25 млн рублей предоставило Инвестагентство Тюменской области. Меры поддержки оказаны в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».