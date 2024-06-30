Владимир Якушев обсудил с главами регионов УрФО модернизацию объектов ЖКХ

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе, на котором обсуждались вопросы модернизации систему ЖКХ и улучшения качества коммунальных услуг.

– Ежегодно меняем ветхие инженерные сети. Результат – количество аварийных инцидентов в регионе за последние пять лет снизилось на 3,7 процента. Владимир Якушев отметил, что для модернизации системы необходимо активнее привлекать внебюджетные средства, сбалансировать тарифную политику. Обсудили также исполнение поручения Президента об увеличении специальных социальных выплат для медицинских работников, которые работают в малых муниципалитетах. В текущем году мы выделили из областного бюджета более 86 миллионов рублей на эти цели, – рассказал Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Полномочный представитель президента в регионе Владимир Якушев отметил, что общее количество нештатных ситуаций в отопительный сезон 2023-2024 годов увеличилось на 30 процентов по сравнению с предыдущим сезоном, в том числе аварий – на 70 процентов.

– Наша главная задача – переломить тенденцию, когда темпы износа инфраструктуры превышают объемы её обновления. В дальнейшем для модернизации системы ЖКХ необходимо активнее привлекать внебюджетные средства. А для этого нужно максимально сбалансировать тарифную политику, – подчеркнул Владимир Якушев.