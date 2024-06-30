В сентябре 2024 года в селе Большое Сорокино откроют Центр культурного развития

В селе Большое Сорокино Тюменской области ведется строительство Центра культурного развития. Строительство реализуется в рамках национального проекта «Культура». Новый ДК станет одним из шести социальных объектов, которые будут введены в регионе в 2024 году.

Как сообщают в Главном управлении строительства, работы начались в декабре 2022 года на месте старого аварийного ДК. Сейчас специалисты утепляют кирпичные стены уже возведенного здания, монтируют фасады, окна и витражи, занимаются благоустройством территории.

В двухэтажном Дворце культуры площадью 5 205 кв. метров разместятся кинотеатр, музей и концертный зал на 300 посадочных мест. Проектом предусмотрены залы для бракосочетаний и Центра национальных культур. Кроме того, здесь будут находиться танцевальный иигровой залы, студия звукозаписи, кабинет для музыкальных занятий, помещения дополнительного образования, гримерные, склады декораций и реквизита, мастерские и костюмерные.

По словам главы Сорокинского района Александра Агеева, открытие Центра станет прекрасным подарком к 80-летию Тюменской области и 100-летию муниципалитета. Работы по строительству Центра культурного развития планируется завершить к сентябрю 2024 года.