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​В Тюменской области готовятся к спортивному празднованию Дня молодежи

В Тюмени День молодежи проходит под девизом «На одной волне»

​В Тюменской области готовятся к спортивному празднованию Дня молодежи
vk.com/dfksdo72

В Тюменской области День молодежи планируют отметить активно и спортивно. Для жителей и гостей области подготовлено множество спортивных событий. Об этом сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

29 июня в Тюмени праздник пройдет под традиционным девизом «На одной волне». Он стартует на Вознесенской набережной с зажигательного фестиваля «Чир-уикенд» в 9.00. Зажигательные выступления чирлидеров продлятся до 13:00. В это время начнут работу тематические станции.

На станции «На волне спорта» встретятся любители физической культуры и активного образа жизни. Здесь пройдут мастер-классы по роллер-спорту, а опытные спортсмены продемонстрируют показательные трюки. Желающие смогут продемонстрировать свою подготовку и выполнить нормативы на площадке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Разнообразные тематические локации будут ждать всех с 13 до 18 часов. В 18:30 стартует мастер-класс по зумбе. Кульминацией праздника станет дискотека под открытым небом на центральной сцене с 19 до 22 часов.

Как сообщают в департаменте физкультуры и спорта Тюменской области, активное празднование Дня молодежи пройдет не только в областной столице, но и в муниципалитетах региона. Так, в Нижнетавдинском районе на Площади Памяти состоятся турнир по флорболу и соревнования по перетягиванию каната. Для жителей Ярковского района на стадионе пройдут турнир по баскетболу, соревнования городошников «Летняя битва», шахматный турнир, состязания по волейболу и спортивная семейная эстафета.


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Сегодня в 18:39, просмотров: 139, комментариев: 0
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