Более 300 работодателей Тюменской области представят вакансии на ярмарке трудоустройства

Более 300 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Тюменской области. 28 июня состоится федеральный этап масштабного мероприятия.

Как сообщает департамент соцразвития, основными и самыми крупными площадками ярмарки станут: спортивный комплекс «Центральный» в Тюмени, ТРЦ «Жемчужина Сибири» в Тобольске и концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ в Ишиме.

Гости всех площадок ярмарки смогут получить консультацию по вопросам обучения, трудоустройства и открытия собственного дела. Также у желающих будет уникальная возможность пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей.

В рамках мероприятий консультанты Кадрового центра и Центра «Мой бизнес» помогут спланировать карьеру и сделать первый шаг к открытию собственного дела. Профориентационные мастер-классы проведут образовательные организации. На ярмарках также будут организованы выставки-продажи продукции общественных организаций инвалидов и учреждений исполнения наказаний, самозанятых граждан, открывших собственное дело при поддержке органов службы занятости населения.

Организаторы отмечают, что на мероприятия можно приходить всей семьей – на площадках предусмотрены активности, направленные на семейную аудиторию.