Александр Моор рассказал о развитии региона на форуме УТРО

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО» в Екатеринбурге. Мероприятие проходит на базе кампуса Уральского федерального университета. Глава региона осмотрел площадку форума и ознакомился с инфраструктурой студенческого городка.

«Площадка впечатлила. Все организовано на территории кампуса УрФУ. Когда мы в Тюмени построим Межуниверситетский кампус в рамках нацпроекта «Наука и университеты», у молодежи появится пространство, где тоже можно будет проводить такие масштабные мероприятия», – поделился планами Александр Моор.

Губернатор встретился с участниками форума, с командой Тюменской области и молодежью из других регионов. На образовательной площадке Тюменской области «Информационные и цифровые технологии» Александр Моор рассказал о развитии региона и его перспективах, в том числе о трех масштабных проектах – строительстве нового завода по производству полипропилена компании «СИБУР», создании Межуниверситетского кампуса мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука и университеты», а также о запуске промышленного технопарка «ДСК-500».

Глава региона поделился с участниками форума своим опытом решения управленческих задач, обсудил с ними развитие спортивной инфраструктуры, перспективы внедрения беспилотного транспорта, расширение сети молодежных центров, в том числе в сельских районах, а также другие важные для молодых людей темы.

«С молодежью всегда интересно. Генерируют свежие идеи, с оптимизмом смотрят в будущее, где можно реализовать себя. Наша задача – сделать это будущее осязаемым и комфортным», – отметил губернатор.