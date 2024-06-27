Начинающим бизнесменам Тюменской области доступны льготные займы

Фонд предпринимательства Тюменской области в 2024 году поддержал 34 проекта начинающих бизнесменов, профинансировав их на 39 миллионов рублей, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В рамках программы «Легкий старт», которой воспользовались начинающие предприниматели, можно получить льготный заем до 1 миллиона рублей со сроком погашения до 36 месяцев. Для участников также доступна отсрочка по погашению до 12 месяцев.

«Программой могут воспользоваться предприниматели, срок регистрации которых не превышает 24 месяца», – сообщил генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

В регионе действует множество различных мер поддержки для развития собственного дела. Поддержка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», наглядно демонстрируют эффективность государственных мер по развитию бизнеса в Тюменской области. В 2023 году Фонд поддержал 75 проектов на общую сумму 79 миллионов рублей. В планах – достичь и превысить показатели предыдущего года.

Как отмечает Алексей Мартын, все больше тюменских предпринимателей начинают заниматься социально ориентированными проектами: «Мы видим, что спрос на такие проекты есть как со стороны предпринимателей, так и со стороны населения. Соответственно, мы запускаем все больше подобных инициатив».