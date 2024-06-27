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​Доля тюменцев, занимающихся спортом, достигла 62 процентов

В Тюменской области растет число спортивных центов

​Доля тюменцев, занимающихся спортом, достигла 62 процентов
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области за период с 2021 по 2023 годы доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 56,4 до 62 процентов. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети.

«Жители Тюменской области выбирают активный и здоровый образ жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно в любое время года заглянуть на наши дворовые спортплощадки, пройтись по паркам и скверам», – отметил глава региона.

В регионе активно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также региональная госпрограмма развития физкультуры и спорта. Благодаря этому в Тюменской области уровень обеспеченности спортивными сооружениями за три года с 2021 по 2023 поднялся с 57,5 процента до 63,7 процента.

Отметим, что развитие материально-технической базы, создание кластеров физкультурно-спортивных сооружений, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, планирование и организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства делают спорт в регионе доступным и массовым. Кроме того, все категории населения области охватывает Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, а выполнить нормативы комплекса ГТО может каждый желающий в любом центре тестирования региона.


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27 июня в 22:29, просмотров: 158, комментариев: 0
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